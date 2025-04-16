В Ростове-на-Дону завершились поиски пропавшего 25-летнего парня

Отметим, что молодой человек ушел из дома 15 апреля. Парень перестал выходить на связь, и близкие забили тревогу. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывали все близлежащие районы города.