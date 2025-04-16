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В Ростове-на-Дону завершились поиски пропавшего 25-летнего парня

25-летний ростовчанин, пропавший 15 апреля, найден живым.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершились поиски пропавшего парня. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Отметим, что молодой человек ушел из дома 15 апреля. Парень перестал выходить на связь, и близкие забили тревогу. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывали все близлежащие районы города.

16 апреля парня удалось найти живым. Подробности его исчезновения и местонахождения неизвестны.