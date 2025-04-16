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Послезавтра на территории Башкирии введут особый режим

С 18 апреля в Башкирии начнет действовать особый противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда

С 18 апреля на территории Башкирии введут особый противопожарный режим из-за аномально высокой температуры и недостатка осадков. Об этом сообщила заместитель председателя Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Лилия Каримова в ходе эфира из Центра управления республикой.

Основные ограничения:

— полный запрет на разведение открытого огня в лесах и на дачных участках;

— запрет на использование пиротехники;

— ограничение сельхозработ с применением открытого огня;

— запрет на въезд транспорта в лесные массивы.

Каримова особо подчеркнула опасность оставления в лесу стеклянных предметов, которые могут стать причиной возгорания.

Рекомендации для населения:

— вывозить мусор на специальные площадки;

— при сжигании отходов на участках использовать металлические бочки;

— готовить шашлыки только на оборудованных площадках с запасом песка и воды.

По данным Госкомитета, с начала года в регионе уже зафиксировано 75 случаев загорания сухой растительности на площади свыше 900 гектаров. Только за последние сутки произошло четыре возгорания.

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