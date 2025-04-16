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Пробки в Москве достигли девяти баллов, сообщает «Яндекс. Карты»

Яндекс. Карты : пробки в среду вечером в Москве составили девять баллов.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пробки в среду вечером в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Согласно данным сервиса, наибольшие трудности с движением транспорта вечером в среду наблюдаются в центре города. Сильные затруднения на Садовом кольце — на внешней и внутренней сторонах, сложнее всего обстановка на юге, юго-востоке и востоке.

Пробки наблюдаются на Большой Лубянке, Тверской, Мясницкой улицах и проспекте Академика Сахарова. Сложная ситуация в районе Комсомольской площади у трех столичных вокзалов. Затруднения наблюдаются на Москворецкой, Пречистенской, Серебрянической, Ростовской и Краснопресненской набережных.

Автомобилистам придется постоять на Третьем транспортном кольце в обе стороны, сложнее всего ситуация на юге, юго-западе и западе столицы. Отдельные трудности есть и на МКАД — в основном, на западе города.