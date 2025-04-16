Поселок «Керамика» может войти в состав Уфы

На ближайшем заседании городского совета Уфы депутаты рассмотрят вопрос о передаче в состав столицы Башкирии поселка «Керамика», который сейчас относится к Благовещенскому району. Проект закона могут внести в парламент Башкирии.
Инициатива исходит от администрации Уфы и предусматривает включение в городскую черту всей инфраструктуры поселка: жилых домов и коммунальных объектов..
Поселок «Керамика» в настоящее время входит в состав Тугайского сельсовета Благовещенского района. Законопроект уже согласован с представительными органами обоих муниципалитетов.
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