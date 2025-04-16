Путин рассказал о значении подвига Гагарина для россиян

«Обращение к этой теме — всегда особая ответственность перед первопроходцами космоса, перед теми людьми, которые задали для нас высочайшую планку. Совсем недавно, 12 апреля, мы все вместе отмечали День космонавтики, день, когда в космос полетел первый человек, этим человеком был нашим соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Память о его подвиге и сегодня объединяет все поколения наших граждан», — сказал глава государства на совещании по развитию космической деятельности.