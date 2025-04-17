В Пермском крае рост стоимости бензина за неделю замедлился до 5 копеек

Росстат сообщил об изменении средних цен на нефтепродукты с 8 по 14 апреля. Рост цены за литр бензина на автозаправках Пермского составил 5 коп. За прошедшую неделю бензин в регионе подорожал до 59,17 ₽
Лидером по росту цены стало дизельное топливо, подорожавшее на 9 коп. до 71,75 ₽ На 8 коп. стал дороже бензин марки АИ-95 — 61,13 ₽, на 6 коп. АИ-98 — 85,24 ₽, на 1 коп. АИ-92 — 56,24 ₽
В Приволжском округе заправить автомобиль бензином можно по средней цене 57,65 (+12 коп.), «дизелем» — 67,89 (+14 коп.) за литр. 75 ₽ Самый дорогой бензин на территории ПФО остается в Нижегородской обл. — 59,49 (+4 коп.), дизельное топливо — в Пермском крае.
Средняя стоимость бензина на заправках России за неделю поднялась на 8 коп. и составила 59,55 ₽, «дизеля» — на 5 коп. до 71,09 ₽ за литр.