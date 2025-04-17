Субсидированные билеты для калининградцев закончились за сутки

Калининградцы столкнулись в нехваткой субсидированных билетов.
По словам тех, кто сделал брони через сайт, загрузив документы, массово получили отказы, хотя ранее по этим же документам они покупали субсидированные билеты. Те, кто с первых часов продаж смог занять очередь в авиакассы, успели взять заветные билеты на желаемые даты.
«Почему такая ситуация с субсидированными билетами? Вы обещали, что билетов будет больше, чем ранее, а что мы видим в итоге? Аэрофлот выпустил билеты и уже через пару часов нет ни одного доступного билета! А цена на перелет для семьи туда и обратно, простите, но это ужас ! Почему билетов было так мало и только у одной авиакомпании? К примеру в 2024 году, можно было с легкостью купить билет практически за день до перелета, а сейчас и за полгода просто ничего нет», — жалуются люди в соцсетях губернатора.
«Количество билетов ограничено, и по наиболее популярным направлениям и датам они раскупаются в первую очередь. Сложности с покупкой билетов возникают в связи с высоким спросом в пиковые периоды, — сообщили очевидное в областном правительстве. — Билеты могут появиться в продаже в случае возврата билетов, ранее приобретенных другими пассажирами. По оперативной информации авиакомпаний “Уральские авиалинии”, “Северный ветер”, “Смартавиа”, “Сибирь” билеты есть в продаже».
Тем не менее, калининградцы штурмуют авиакассы и считают, что их обманули. «Сейчас преимущественно в очереди остались те, кому пришли отказы. Создают списки очередников, включают людей в телеграм-каналы, в которых по несколько сотен человек. По словам очевидцев, в аэропорту Храброво в кассах вообще занимали очередь с ночи. Я сейчас в очереди 371-я в кассах на площади», — рассказала очевидец Зинаида.