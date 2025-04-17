Субсидированные билеты для калининградцев закончились за сутки

«Почему такая ситуация с субсидированными билетами? Вы обещали, что билетов будет больше, чем ранее, а что мы видим в итоге? Аэрофлот выпустил билеты и уже через пару часов нет ни одного доступного билета! А цена на перелет для семьи туда и обратно, простите, но это ужас ! Почему билетов было так мало и только у одной авиакомпании? К примеру в 2024 году, можно было с легкостью купить билет практически за день до перелета, а сейчас и за полгода просто ничего нет», — жалуются люди в соцсетях губернатора.