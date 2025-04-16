Найден аналог Татуина из «Звездных войн» с «перпендикулярной» орбитой

Наблюдая за этой затменно-двойной звездной системой при помощи инструмента UVES телескопа VLT, установленного в чилийской высокогорной обсерватории Параналь, ученые обнаружили, что в ней присутствуют не два, а сразу четыре объекта. Оказалось, что в данной системе есть еще одна неудавшаяся звезда, удаленная от двух других светил на 250 астрономических единиц (средних дистанций между Землей и Солнцем), а также крупная экзопланета, чья масса превышает земную в 10 или 100 раз.