Найден аналог Татуина из «Звездных войн» с «перпендикулярной» орбитой

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Европейские планетологи обнаружили в созвездии Весов уникальную звездную систему, в которой присутствуют два светила — коричневых карлика и крупная экзопланета, чья орбита наклонена под углом в 90 градусов по отношению к плоскости вращения этих звезд. Об открытии этого необычного аналога Татуина из «Звездных войн» сообщает пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).
«Это открытие было совершенно случайным, так как наши наблюдения не были направлены на поиски подобных планет или подобных конфигураций орбит. Поэтому обнаружение этого мира стало для нас большим сюрпризом. Данная находка демонстрирует и нам астрономам, и всему обществу в целом, что возможно в нашей удивительной Вселенной», — прокомментировал открытие профессор Бирмингемского университета (Великобритания) Амори Трио, чьи слова приводит пресс-служба ESO.
Как отмечает профессор Трио, ученые называют «татуинами» особые экзопланеты, которые вращаются вокруг двух или более звезд. Первый подобный мир был открыт в 2011 году орбитальным телескопом «Кеплер», и за последующие годы ученые обнаружили меньше двух десятков подобных миров. Планетологи предполагают, что редкость «татуинов» связана с тем, что их формированию мешают гравитационные взаимодействия между светилами в двойных системах.
Европейские астрономы открыли еще более редкий и необычный пример «татуина» во время наблюдений за парой коричневых карликов 2M1510, расположенной в созвездии Весов на расстоянии в 120 световых лет от Земли. Эти неудавшиеся светила, чья масса примерно в 30 раз меньше солнечной, изначально привлекли внимание ученых тем, что они периодически заслоняют друг друга для земных наблюдателей, что является огромной редкостью для коричневых карликов.
Наблюдая за этой затменно-двойной звездной системой при помощи инструмента UVES телескопа VLT, установленного в чилийской высокогорной обсерватории Параналь, ученые обнаружили, что в ней присутствуют не два, а сразу четыре объекта. Оказалось, что в данной системе есть еще одна неудавшаяся звезда, удаленная от двух других светил на 250 астрономических единиц (средних дистанций между Землей и Солнцем), а также крупная экзопланета, чья масса превышает земную в 10 или 100 раз.
Она удалена от коричневых карликов на несколько астрономических единиц и вращается по очень вытянутой орбите, повернутой на 90 градусов по отношению к плоскости вращения звезд. Это делает ее уникальным «татуином», аналогов которого планетологи пока не открывали. Последующие наблюдения за данным миром помогут уточнить его размеры и массу, а также раскрыть сценарий формирования системы 2M1510, о возможности существования которой планетологи в прошлом даже не задумывались.