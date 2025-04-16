Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Также стало известно, что Путин и Собянин посетили новый кампус учебного заведения, который стал первым объектом в РФ, построенным по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов». Так, было построено и реставрировано 14 зданий общей площадью около 170 тыс. кв. м.