Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

По слова мэра, на сегодняшний день в учебном заведении по направлениям, связанным с освоением космоса, обучаются свыше 4,5 тыс. человек.
«Глава государства принимает большое участие в жизни “Бауманки”. По его поручению в последние годы ведущий инженерный вуз России стремительно модернизируется», — говорится в публикации.
Также стало известно, что Путин и Собянин посетили новый кампус учебного заведения, который стал первым объектом в РФ, построенным по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов». Так, было построено и реставрировано 14 зданий общей площадью около 170 тыс. кв. м.
Также мэр Москвы сообщил, что одновременно со строительством научно-исследовательского кластера были благоустроены ближайшие кварталы, улучшена транспортная инфраструктура в районе вуза.
Напомним, президент России провел в МГТУ имени Баумана совещание по вопросам развития космической ядерной энергетики. Перед началом совещания Путину провели экскурсию по вузу.