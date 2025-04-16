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Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Российскому лидеру Владимиру Путину во время посещения МГТУ имени Баумана представили исследования и разработки преподавателей, студентов и аспирантов в области освоения космоса и других сферах. Об этом в своем Telegram-канале написал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Источник: Аргументы и факты

По слова мэра, на сегодняшний день в учебном заведении по направлениям, связанным с освоением космоса, обучаются свыше 4,5 тыс. человек.

«Глава государства принимает большое участие в жизни “Бауманки”. По его поручению в последние годы ведущий инженерный вуз России стремительно модернизируется», — говорится в публикации.

Также стало известно, что Путин и Собянин посетили новый кампус учебного заведения, который стал первым объектом в РФ, построенным по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов». Так, было построено и реставрировано 14 зданий общей площадью около 170 тыс. кв. м.

Также мэр Москвы сообщил, что одновременно со строительством научно-исследовательского кластера были благоустроены ближайшие кварталы, улучшена транспортная инфраструктура в районе вуза.

Напомним, президент России провел в МГТУ имени Баумана совещание по вопросам развития космической ядерной энергетики. Перед началом совещания Путину провели экскурсию по вузу.