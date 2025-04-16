Обвиняемый в мошенничестве вице-премьер Башкирии пробудет под стражей почти до лета

Сегодня, 16 апреля, Московский городской суд оставил в силе решение Басманного районного суда о продлении ареста бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву почти до самого лета. Об этом сообщило издание «РБК Уфа».
Ранее Басманный суд постановил оставить экс-заместителя главы республиканского правительства под стражей до 28 февраля. 26 февраля инстанция решила продлить арест до 30 мая.
Напомним, в начале минувшего октября стало известно о задержании Алана Марзаева. Следственный комитет предъявил обвинение чиновнику. Ему вменяют получение взятки в размере 37 миллионов рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.