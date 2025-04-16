«Ростов» уступил «Зениту» в ответном кубковом матче

В ответном матче Кубка России «Ростов» потерпел поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:2. Встреча, состоявшаяся 16 апреля в Санкт-Петербурге, стала испытанием для донского клуба. Об этом сообщили на официальной странице команды.
На 26-й минуте матча Александр Соболев поразил ворота «Ростова», но гол отменили после проверки. Первый тайм завершился без забитых мячей. Во втором тайме Соболев все же открыл счет. Затем Матео Кассьерра удвоил преимущество хозяев.
Ростовчанам не удалось поразить ворота соперника. Игра завершилась со счетом 0:2. Следующая игра пройдет 20 апреля с командой «Факел».