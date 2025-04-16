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Путин поблагодарил работников космической отрасли за труд

Путин поблагодарил за труд всех, кто связан с космической отраслью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил за труд всех работников государственных предприятий космической отрасли, частных космических компаний, научных организаций и вузов.

«Хотел бы ещё раз поздравить с прошедшим праздником, с Днём космонавтики и ветеранов отрасли, и космонавтов, и военнослужащих военно-космических сил России. Поблагодарить за труд всех работников государственных предприятий, частных космических компаний, у нас такие тоже, слава Богу, появились, научные организации, сотрудников научных организаций и вузов, и, конечно, коллектив легендарной “Бауманки”, где проходят наши совещания», — сказал Путин в ходе совещания по космической отрасли.

Он отметил, что среди выпускников МГТУ имени Баумана есть множество прославленных космонавтов, выдающихся учёных и конструкторов.