Путин поблагодарил работников космической отрасли за труд

«Хотел бы ещё раз поздравить с прошедшим праздником, с Днём космонавтики и ветеранов отрасли, и космонавтов, и военнослужащих военно-космических сил России. Поблагодарить за труд всех работников государственных предприятий, частных космических компаний, у нас такие тоже, слава Богу, появились, научные организации, сотрудников научных организаций и вузов, и, конечно, коллектив легендарной “Бауманки”, где проходят наши совещания», — сказал Путин в ходе совещания по космической отрасли.