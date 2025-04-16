«Увеличивает предельные максимальные цены на картофель, белокочанную капусту, лук». Правительство изменило правила регулирования цен в Беларуси с 17 апреля 2025

В частности, в целях поддержки отечественных производителей правительство увеличивает предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены на картофель (исключение — мытая картошка), белокочанную свежую капусту (кроме ранней), а также репчатый лук (белый и красный лук новшество не затрагивает).