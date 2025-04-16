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«Увеличивает предельные максимальные цены на картофель, белокочанную капусту, лук». Правительство изменило правила регулирования цен в Беларуси с 17 апреля 2025

Правительство изменило правила регулирования цен в Беларуси с 17 апреля 2025.
Источник: Комсомольская правда

Совет министров Беларуси внес изменения в систему ценового регулирования в республике. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

Сообщается, что премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление под номером 713, которым вносятся корректировки в систему ценового регулирования в республике.

В частности, в целях поддержки отечественных производителей правительство увеличивает предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены на картофель (исключение — мытая картошка), белокочанную свежую капусту (кроме ранней), а также репчатый лук (белый и красный лук новшество не затрагивает).

Данные цены будут действовать как минимум до 15 мая 2025 года. Само постановление вступает в силу уже в четверг, 17 апреля.

Также решением Совмина пересмотрены в сторону увеличения и предельная максимальная оптовая, торговая надбавки на запасные части к легковым авто, производимые в Беларуси.

Ранее мы писали о том, что Мингорисполком принял решение: отопление в квартирах Минска отключат в четверг, 17 апреля (тут читать далее).