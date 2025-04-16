Baza: обвиняемая в поджоге Ка-32 ради совершения диверсии продала свой iPhone

Второй Западный окружной военный суд приговорил к большим срокам группу молодых людей, совершивших поджог пожарно-спасательного вертолета Ка-32 в Москве по заданию кураторов с Украины. Telegram-канал Baza раскрыл некоторые подробности этой истории. По его данным, причастная к диверсиям Анастасия Мочалина ради совершения теракта продала свой iPhone и подрабатывала массажисткой. При этом она не признала свою вину в суде и утверждает, что ничего не знала о преступлениях.