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В центре Ростова перекроют движение с 29 апреля

В Ростове-на-Дону с 29 апреля вводятся временные ограничения движения на переулке Газетном.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростова предупредили об ограничениях на дорогах. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 29 апреля вводятся временные ограничения движения на переулке Газетном. Так, закрывается участок от улицы Пушкинской до улицы Максима Горького. Ограничения продлятся до текущего года. Полное перекрытие будет только во время погрузочных работ — это максимум на четыре часа.

Причиной временных неудобств стал капитальный ремонт кровли жилого дома № 72. Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут.