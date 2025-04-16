В центре Ростова перекроют движение с 29 апреля

С 29 апреля вводятся временные ограничения движения на переулке Газетном. Так, закрывается участок от улицы Пушкинской до улицы Максима Горького. Ограничения продлятся до текущего года. Полное перекрытие будет только во время погрузочных работ — это максимум на четыре часа.