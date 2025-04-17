Временно пешеходный Троицкий мост стал местом променада. Горожане фотографируют себя и строительный мусор

Теплый весенний вечер в антураже досок, шлангов и кусков бетона проводят петербуржцы и туристы. На мосту 16 апреля их заснял фотограф «Фонтанки». Одни пешеходы улыбаются, делая снимки с фоном в виде городских достопримечательностей, другие увлечены съемкой строительного мусора.
Мост перекрыт для автомобилей до начала лета, для автобусов организовано реверсивное движение.
С конца февраля на Троицком мосту ремонтируют трамвайные пути. К началу апреля работы были выполнены на 90%. Перекрытие для автомобилей должно приблизить окончание ремонта на 4 месяца.