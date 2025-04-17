Хет-трик Дорофеева помог «Иртышу» дома крупно разгромить кировское «Динамо»

Омичи сделали игру ещё в первом тайме. Дубль Никиты Дорофеева (один из мячей был забит с пенальти) и гол Романа Янушковского обеспечил «Иртышу» комфортное преимущество к перерыву — 3:0. Спустя несколько минут после перерыва Дорофеев оформил хет-трик — 4:0. «Иртыш» побеждает впервые с 29 марта, когда с минимальным счётом была обыграна «Калуга».