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Хет-трик Дорофеева помог «Иртышу» дома крупно разгромить кировское «Динамо»

Омичи поднялись в середину таблицы.

Источник: БЕЛТА

Футболисты «Иртыша» крупно разгромили кировское «Динамо» в матче 8-го тура «серебряного» дивизиона Второй лиги-А — 4:0.

Омичи сделали игру ещё в первом тайме. Дубль Никиты Дорофеева (один из мячей был забит с пенальти) и гол Романа Янушковского обеспечил «Иртышу» комфортное преимущество к перерыву — 3:0. Спустя несколько минут после перерыва Дорофеев оформил хет-трик — 4:0. «Иртыш» побеждает впервые с 29 марта, когда с минимальным счётом была обыграна «Калуга».

В заключительной встрече первого круга подопечные Максима Мишаткина встретятся на выезде с аутсайдером «серебряного» дивизиона, футбольным клубом «Муром».