Умерла Ирина Кушнир, актриса из «Улицы разбитых фонарей»

— Ирина Кушнир была актрисой, любимой коллегами и зрителями. В каждой своей роли она сохраняла уникальность, при этом умела быть разной, необычной, непредсказуемой и самобытной. Ирина Николаевна — артистка, способная заполонить собой сцену и в эпизодической роли, и будучи центральной фигурой спектакля, — рассказали в театре, где служила актриса.