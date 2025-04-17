Умерла Ирина Кушнир, актриса из «Улицы разбитых фонарей»

На 69-м году жизни умерла актриса театра и кино Ирина Кушнир, известная по своим ролям в таких сериалах, как «Улица разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Трагичную весть об этом сообщила пресс-служба театра «На Литейном» в среду, 16 апреля.
— Ирина Кушнир была актрисой, любимой коллегами и зрителями. В каждой своей роли она сохраняла уникальность, при этом умела быть разной, необычной, непредсказуемой и самобытной. Ирина Николаевна — артистка, способная заполонить собой сцену и в эпизодической роли, и будучи центральной фигурой спектакля, — рассказали в театре, где служила актриса.
Прощание с Ириной Кушнир состоится в крематории по адресу Шафировский проспект, дом 12, средний зал. Все желающие проститься с актрисой могут сделать это 17 апреля в 11:00.
За годы своей театральной карьеры она успела сыграть множество ролей в классических произведениях драматургии. Среди них такие произведения как Регана в «Короле Лире», Клер в «Великой Екатерине», Наталья в «Трёх сестрах», Кая Фосли в «Строителе Сольнёс» и Евлампия Петровна в «Театральном романе».