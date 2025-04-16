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В Ростовской области начали проверять храмы и церкви

Перед пасхой в Ростовской области начали проверку храмов и церквей.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии пасхальных праздников в Ростовской области стартовали масштабные проверки пожарной безопасности храмов. Первой точкой стал знаменитый Вознесенский собор в Новочеркасске — четвертый по величине храм России. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Специалисты проверяют состояние и доступность путей эвакуации, исправность огнетушителей и противопожарного оборудования, знание правил безопасности и готовность к массовым мероприятиям.

В праздничные дни ожидается до 3000 прихожан только в соборе города Новочеркасска. Всего в области предстоит проверить около 300 храмов перед пасхальными богослужениями.