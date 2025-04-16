В Ростовской области начали проверять храмы и церкви

В преддверии пасхальных праздников в Ростовской области стартовали масштабные проверки пожарной безопасности храмов. Первой точкой стал знаменитый Вознесенский собор в Новочеркасске — четвертый по величине храм России. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.