В Ростовской области начали проверять храмы и церкви

В преддверии пасхальных праздников в Ростовской области стартовали масштабные проверки пожарной безопасности храмов. Первой точкой стал знаменитый Вознесенский собор в Новочеркасске — четвертый по величине храм России. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Специалисты проверяют состояние и доступность путей эвакуации, исправность огнетушителей и противопожарного оборудования, знание правил безопасности и готовность к массовым мероприятиям.
В праздничные дни ожидается до 3000 прихожан только в соборе города Новочеркасска. Всего в области предстоит проверить около 300 храмов перед пасхальными богослужениями.