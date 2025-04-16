Гастроэнтеролог предупредила об опасности куличей

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила об опасности пасхальных куличей для людей с хроническими заболеваниями. В преддверии праздников специалист объяснила, кому стоит воздержаться от традиционной выпечки. Об этом она сообщила в интервью NEWS.ru.