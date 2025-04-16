Гастроэнтеролог предупредила об опасности куличей

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила об опасности пасхальных куличей для людей с хроническими заболеваниями. В преддверии праздников специалист объяснила, кому стоит воздержаться от традиционной выпечки. Об этом она сообщила в интервью NEWS.ru.
Для диабетиков опасность куличей представляет высокое содержание сахара может вызвать скачок глюкозы. Для людей с целиакией глютен в муке провоцирует проблемы с ЖКТ, для худеющих: калорийность куличей может нарушить диету.
— Традиционный кулич — это сочетание муки, сахара и жиров, — поясняет врач. — Для некоторых категорий людей такая выпечка может стать причиной серьезного ухудшения здоровья.
Симптомы, которые могут появиться у больных целиакией — это боли в животе, диарея. Диабетикам грозит гипергликемия и сосудистые осложнения. Также поедание куличей может вызвать тяжесть в желудке при переедании.
Альтернативные варианты — это безглютеновая выпечка, низкоуглеводные десерты и фруктовые композиции вместо сладкого.