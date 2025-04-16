На «Азовстали» продолжаются следственные действия

На территории промышленной зоны металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе продолжаются следственные действия спустя почти три года после освобождения. Об этом пишет «Коммерсант».
Сообщается, что сотрудники Следственного комитета России совместно с военнослужащими Росгвардии обыскивают территорию разрушенного комбината в поисках вещественных доказательств преступлений боевиков ВС Украины.
Напомним, «Азовсталь» и Мариуполь перешли под полный контроль ВС РФ 20 мая 2022 года. В ходе операции сдались в плен более 2,4 тыс. бойцов ВСУ.
Кроме того, ранее украинский пленный заявил, что численность погибших украинских военных на заводе «Азовсталь» весной 2022 года составляет примерно 6,5 тыс. человек.