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Путин встретился с освобождённым из плена ХАМАС Александром Труфановым

Александр Труфанов и его семья освобождены из плена при помощи РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Александром Труфановым, его матерью Еленой Труфановой и его невестой Сапир Коэн, которые были освобождены из плена движения ХАМАС.

«Рад вас очень видеть и хочу пожелать вам всего самого доброго, семейного счастья и благополучия», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин подарил букеты цветов Елене Труфановой и Сапир Коэн.

Семья была освобождена при участии российской стороны.

Александр Труфанов выразил благодарность президенту РФ за освобождение.

«Я благодарен за ваши действия, за то, что мы вышли на свободу. И я хочу сказать, для меня это очень важно, чтобы остальные заложники тоже вышли на свободу», — сказал он.

Встреча состоялась в Кремле. В ней также участвуют главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин РФ Александр Борода.

Напомним, у Труфанова, кроме гражданства Российской Федерации есть гражданство Израиля. 15 февраля его и двух других израильских заложников освободили из плена, где они пробыли около 500 дней.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил благодарность руководству ХАМАС за освобождение Труфанова.

Труфанов рассказал, что поверил в Бога и начал изучать иудаизм.