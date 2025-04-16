Путин встретился с освобождённым из плена ХАМАС Александром Труфановым

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Александром Труфановым, его матерью Еленой Труфановой и его невестой Сапир Коэн, которые были освобождены из плена движения ХАМАС.
«Рад вас очень видеть и хочу пожелать вам всего самого доброго, семейного счастья и благополучия», — сказал российский лидер.
Кроме того, Путин подарил букеты цветов Елене Труфановой и Сапир Коэн.
Семья была освобождена при участии российской стороны.
Александр Труфанов выразил благодарность президенту РФ за освобождение.
«Я благодарен за ваши действия, за то, что мы вышли на свободу. И я хочу сказать, для меня это очень важно, чтобы остальные заложники тоже вышли на свободу», — сказал он.
Встреча состоялась в Кремле. В ней также участвуют главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин РФ Александр Борода.
Напомним, у Труфанова, кроме гражданства Российской Федерации есть гражданство Израиля. 15 февраля его и двух других израильских заложников освободили из плена, где они пробыли около 500 дней.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил благодарность руководству ХАМАС за освобождение Труфанова.
Труфанов рассказал, что поверил в Бога и начал изучать иудаизм.