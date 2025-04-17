В МЦУ Краснодара напомнили о новых правилах движения по Тургеневскому мосту

Старт ремонтных работ на Тургеневском мосту ознаменовался неразберихой из-за новой организации движения. Многие водители не сразу адаптировались к обновленным правилам проезда и продолжали ехать по-старому. В связи с этим, городской Центр управления Краснодара решил еще раз проинформировать водителей об измененной схеме.