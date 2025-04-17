В МЦУ Краснодара напомнили о новых правилах движения по Тургеневскому мосту

Власти Краснодара обратили внимание на изменения в схеме движения по Тургеневскому мосту. Новая дорожная разметка ввела в заблуждение автомобилистов в первый день ее действия.
Старт ремонтных работ на Тургеневском мосту ознаменовался неразберихой из-за новой организации движения. Многие водители не сразу адаптировались к обновленным правилам проезда и продолжали ехать по-старому. В связи с этим, городской Центр управления Краснодара решил еще раз проинформировать водителей об измененной схеме.
Участок улицы Буденного, от улицы Тургенева до улицы Братьев Игнатовых, теперь имеет одностороннее движение. При движении по улице Буденного из центра, на пересечении с улицей Братьев Игнатовых, движение прямо запрещено. Доступны только повороты в обе стороны.
Спуск с моста также осуществляется в одностороннем режиме. После спуска водители могут повернуть на улицу Буденного или проехать под мостом.
При движении по Кубанской Набережной в сторону улицы Тургенева, на пересечении с улицей Буденного, разрешается проезд под мостом или поворот на улицу Буденного. Прямое движение здесь также запрещено.