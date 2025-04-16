Путин встретился с освобождённым из плена ХАМАС россиянином Труфановым

На встрече также присутствовали мать Елена Труфанова и невеста израильтянка Сапир Коэн. Их освободили из плена в конце 2023 года. Труфанова удалось вызволить из плена в феврале 2025 года. Семью россиянина сопровождали главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин Александр Борода.