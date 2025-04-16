Россиянин Александр Труфанов и его семья, наконец, вернулись на Родину после длительного пребывания в плену в секторе Газа. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с освобожденными соотечественниками.
Александр Труфанов вернулся из плена домой совсем недавно. Мать и невеста россиянина Елена Труфанова и Сапир Коэн пребывают на Родине с конца 2023 года. Ранее они также находились в плену в Газе.
Путин провел встречу с семьей Труфановых, освобожденной из плена в Газе принтскрин видео.
Как стало известно, во встрече с освобожденными членами семьи Труфановых, помимо Владимира Путина, принимает участие главный раввин России Берл Лазар. Кроме того, присутствует председатель Федерации еврейских общин Александр Борода.
Российский лидер, помимо прочего, встретился со студентами МГТУ. В ходе беседы Владимир Путин высказался об американском бизнесмене Илоне Маске. По его мнению, он — ровня великим советским ученым.