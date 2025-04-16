Американец рассказал, зачем переехал в Россию

Основная причина переезда для Эрика — хорошие условия для воспитания своей маленькой дочки.
Американец Эрик Пичони поделился причинами, по которым он переехал жить в Россию. Основным мотивом для переезда стала поддержка семей и условия для воспитания детей, рассказал он на своем YouTube-канале.
«У меня маленькая дочка, ей два с половиной года. И, честно говоря, в России очень хорошие условия для воспитания детей. Государство действительно делает этот процесс проще. Здесь действительно оказывается помощь семьям, и это разительно отличается от того, к чему я привык в Штатах», — поделился мыслями Эрик на своем YouTube-канале.
Эрик также отметил культурные различия между двумя странами и его личное восприятие российского общества. Он упомянул о «русской душе», которую ему приписывают, и о более традиционных подходах к семейным ценностям в России, где больше внимания уделяется заботе о семье, а не только карьерному росту. Это создает для него и его семьи более уютную и безопасную среду для жизни.