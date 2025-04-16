Американец рассказал, зачем переехал в Россию

Эрик также отметил культурные различия между двумя странами и его личное восприятие российского общества. Он упомянул о «русской душе», которую ему приписывают, и о более традиционных подходах к семейным ценностям в России, где больше внимания уделяется заботе о семье, а не только карьерному росту. Это создает для него и его семьи более уютную и безопасную среду для жизни.