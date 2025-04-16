«Зенит» и ЦСКА вновь сойдутся в финале «Пути РПЛ» Кубка России

В чемпионате ситуация также напряжённая. В недавнем поединке 24-го тура, который состоялся в Санкт-Петербурге, «Зенит» одержал яркую победу над «Краснодаром» со счётом 4:1. С 50 очками петербургский клуб уверенно занимает вторую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). В то же время «Краснодар», обладая 52 очками, продолжает пока удерживать первое место.