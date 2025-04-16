«Зенит» и ЦСКА вновь сойдутся в финале «Пути РПЛ» Кубка России

Любопытно, что в прошлом сезоне команды уже встречались в аналогичном финале — тогда основное время обеих встреч не выявило победителя (1:1 и 0:0), а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «Зенита» (5:4), которые в итоге завоевали трофей, переиграв в суперфинале «Балтику» (2:1).
В чемпионате ситуация также напряжённая. В недавнем поединке 24-го тура, который состоялся в Санкт-Петербурге, «Зенит» одержал яркую победу над «Краснодаром» со счётом 4:1. С 50 очками петербургский клуб уверенно занимает вторую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). В то же время «Краснодар», обладая 52 очками, продолжает пока удерживать первое место.