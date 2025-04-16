Reuters: власти Италии могут потребовать от банка UniCredit уйти из России

Власти Италии могут потребовать от банка UniCredit уйти из России, соответствующее условие может быть прописано в сделке по поглощению группы Banco BPM, сообщает Reuters.
«Италия, вероятно, попросит UniCredit как можно скорее покинуть Россию в качестве одного из условий, которые правительство может выдвинуть для одобрения предлагаемого поглощения более мелкого конкурента Banco BPM», — сказано в материале.
По данным агентства, сделку по поглощению группы Banco BPM могут обсудить на заседании правительства. Оно состоится 18 апреля.
Ранее сообщалось, что в Россию возращается компания Ariston. Отмечалось, что решение властей РФ отменить временное управление компанией «Аристон Темпо Русь» позволяет итальянской группе вернуть оперативный контроль.