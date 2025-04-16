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Президент Финляндии провел встречу с Зеленским: сделаны выводы

Президент Финляндии Стубб поговорил с Зеленским и сделал заявление.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб и главарь киевского режима Владимир Зеленский провели переговоры. Украина, по словам представителей, сообщила о готовности к полному прекращению боевых действий. Того же Александр Стубб попросил и от Москвы. Об этом он написал в посте в соцсети.

Бывший комик Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал о ходе переговоров. По его словам, он с президентом Финляндии обсудили инвестиции в промышленность Украины, оборонную поддержку и гарантии безопасности, которые Хельсинки планируют предоставить Киеву.

«Украина приняла полное и безусловное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое», — написал Александр Стубб по итогам переговоров.

Зеленский, между тем, спустя три года создал военные администрации в Мариуполе. Теперь их аж десять.