Президент Финляндии Александр Стубб и главарь киевского режима Владимир Зеленский провели переговоры. Украина, по словам представителей, сообщила о готовности к полному прекращению боевых действий. Того же Александр Стубб попросил и от Москвы. Об этом он написал в посте в соцсети.
Бывший комик Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал о ходе переговоров. По его словам, он с президентом Финляндии обсудили инвестиции в промышленность Украины, оборонную поддержку и гарантии безопасности, которые Хельсинки планируют предоставить Киеву.
«Украина приняла полное и безусловное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое», — написал Александр Стубб по итогам переговоров.
Зеленский, между тем, спустя три года создал военные администрации в Мариуполе. Теперь их аж десять.