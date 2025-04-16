Президент Финляндии провел встречу с Зеленским: сделаны выводы

Президент Финляндии Александр Стубб и главарь киевского режима Владимир Зеленский провели переговоры. Украина, по словам представителей, сообщила о готовности к полному прекращению боевых действий. Того же Александр Стубб попросил и от Москвы. Об этом он написал в посте в соцсети.