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МИД: задержанных в московской бане иностранцев подозревают в связях с радикалами

В МИД рассказали о связях с радикальными группами иностранцев, задержанных ранее в бане на севере Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Проверка банного комплекса в Москве носила плановый характер и не имела цели дискриминировать граждан других государств. Об этом проинформировали РИА Новости в МИД России.

«Российскими правоохранительными органами была проведена плановая проверка банного комплекса “Бодрость” в рамках текущей работы по поддержанию безопасности», — рассказали в МИД РФ.

В министерстве уточнили, что по итогам мероприятия выяснилось: почти половина иностранцев в комплексе находились в стране незаконно.

Там также дали оценку сообщениям о жестких методах задержания, разъяснив, что применение силы стало вынужденной мерой из-за оказания сопротивления со стороны иностранных граждан. В МИД подчеркнули, что подобное осуществлялось в строгом соответствии с законом.

Напомним, что ранее в МВД сообщили, что в ходе рейда на севере Москвы в полицию были доставлены 59 иностранных граждан, 25 из которых находились в статусе нелегалов.