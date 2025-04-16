МИД: задержанных в московской бане иностранцев подозревают в связях с радикалами

Проверка банного комплекса в Москве носила плановый характер и не имела цели дискриминировать граждан других государств. Об этом проинформировали РИА Новости в МИД России.
«Российскими правоохранительными органами была проведена плановая проверка банного комплекса “Бодрость” в рамках текущей работы по поддержанию безопасности», — рассказали в МИД РФ.
В министерстве уточнили, что по итогам мероприятия выяснилось: почти половина иностранцев в комплексе находились в стране незаконно.
Там также дали оценку сообщениям о жестких методах задержания, разъяснив, что применение силы стало вынужденной мерой из-за оказания сопротивления со стороны иностранных граждан. В МИД подчеркнули, что подобное осуществлялось в строгом соответствии с законом.
Напомним, что ранее в МВД сообщили, что в ходе рейда на севере Москвы в полицию были доставлены 59 иностранных граждан, 25 из которых находились в статусе нелегалов.