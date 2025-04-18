Высокие британские гости знакомятся с Ленинградом

В преддверии 80-летия Победы «Московские новости» публикуют заметки, которые выходили в нашей газете в апреле — мае 1945 года. Тогда газета называлась Moscow News и издавалась на английском языке. Ниже приводится полный перевод одной из статей, опубликованных в № 31 Moscow News от 18 апреля 1945 года.
Высокие гости провели три дня, с 9 по 12 апреля, осматривая город-герой и знакомясь с его памятниками, дворцами, больницами и институтами. Они увидели уродливые раны, которые нанесли прекрасному городу немецкие вандалы за время 900-дневной осады, и смогли наблюдать, с каким усердием жители восстанавливают былое величие города.
Ленинград тепло встретил гостей из Британии. Горожане быстро научились распознавать кортеж советских автомобилей, в котором передвигались г-жа Черчилль и ее спутники, и приветствовали их не только в момент прибытия на Московский вокзал, но и на пути в Петергоф, у Дворца Пионеров на Невском проспекте и во время церемонии снятия защитного щита с памятника основателю города Петру Великому на Сенатской площади. Плотный график не помешал Клементине Черчилль посетить балеты «Гаянэ» и «Дон Кихот» в Кировском театре оперы и балета.
Визит в Педиатрический институт
Утро 10 апреля было посвящено осмотру Ленинградского педиатрического института. В живописном саду перед зданием гостей встретила директор института профессор Менделеева, которая проводила их в опрятный кабинет. Она кратко рассказала о работе института в военное время и ответила на многочисленные вопросы г-жи Черчилль.
Наше учреждение стало одной из мишеней для немецких бомб и снарядов. Двадцать пять из них попали в наше здание.
Институт продолжал свою работу в 14 бомбоубежищах, добавила она.
Г-жа Черчилль была глубоко впечатлена фотографиями работы института, которые ей показала директор.
На одном из снимков был изображен четырехлетний мальчик, которого нашли в июле 1942 года. Он остался один в своем доме, его отец погиб от голода, а мать попала в больницу. Мальчик представлял из себя жалкое зрелище, лишь кожа да кости. «Третья степень дистрофии и цинга», — гласила подпись под этой фотографией. Соседняя фотография того же ребенка, сделанная уже в феврале следующего года, демонстрировала значительные улучшения, а на третьей фотографии, сделанной еще через несколько месяцев, уже был запечатлен крепкий и энергичный мальчик.
Г-жа Черчилль побеседовала с видными ленинградскими врачами, академиками и профессорами. Они рассказали ей о работе своего института в условиях блокады.
Гостям показали терапевтические и хирургические отделения и крыло здания, где размещались больные дети. Г-жа Черчилль и мисс Джонсон были чрезвычайно заинтересованы всеми аспектами работы клиники. Перед уходом из института г-жа Черчилль сделала следующую запись:
Я была глубоко впечатлена всем, что я увидела здесь этим утром. Память об этом навсегда останется со мной и по возвращении в Англию. Я постараюсь сопоставить наблюдаемую мною здесь высококачественную работу с тем, что мы делаем в наших институтах педиатрии и детских больницах.
«Я преисполнена восхищения и уважения к научной работе, которую ведут в этом институте, — написала она. — Это приносит пользу не только пациентам в больнице, но и косвенно всему страдающему человечеству. После моего визита я переполнена надеждой и чувствую, что нет ничего невозможного».
На следующее утро гостей отвезли на выставку обороны Ленинграда. Ее начальник майор Раков лично выступал в роли экскурсовода и показал г-же Черчилль найденное Красной Армией немецкое разрешение на свободное передвижение по Ленинграду. Немцы были так уверены в победе, что даже отпечатали документы подобного рода. Их подписывал «Немецкий комендант Ленинграда».
Гостям показали фильм о блокадном Ленинграде. Они увидели, как мирные жители переносили все тяжести и лишения осады. Как ленинградцы тащили погибших на санках, несли воду от Невы и, страдая от лютого холода и голода, спасались от артобстрелов и авианалетов.
«То, что я увидела сегодня, — написала г-жа Черчилль в гостевом журнале, — помогло мне лучше понять удивительную стойкость и героизм жителей Ленинграда. Эта память останется со мной на всю жизнь». В тот же день г-жа Черчилль и г-жа Джонсон вместе с сопровождающими их лицами осмотрели Институт травматологии, возглавляемый профессором Машанским. Г-жа Черчилль высоко оценила работу советских врачей, которые сражаются за жизнь раненых и больных красноармейцев.
Прощание с Ленинградом
Возможно, самым насыщенным был последний день визита г-жи Черчилль в Ленинград. Она посетила Петергоф и Дворец Пионеров, а также прощальный ужин, организованный в ее честь председателем Ленинградского горсовета П. С. Попковым. На пути к Петергофу г-жа Черчилль остановилась в пригороде Ленинграда, где ей показали небольшой городок Стрельна, полностью уничтоженный немцами. Еще более глубокое впечатление на гостей произвел Петергоф с его пустыми оболочками некогда великолепных дворцов. Знаменитые на весь мир фонтаны высохли; статуя Самсона и бесчисленные и бесценные достояния культуры были вывезены в Германию гитлеровскими вандалами.
Г-жа Черчилль провела в Петергофе около часа. Затем, после короткого отдыха, она отправилась во Дворец Пионеров. Молодежь встретила британскую гостью с почестями. Пионерский оркестр исполнил гимны Советского Союза и Великобритании. Во Дворце в этот момент находилось около 3000 детей. В многочисленных классах и аудиториях преподаватели посвящают детей в тайны автомобилестроения, судостроения, кинематографии, анатомии и других отраслей знания.
Концерт, который дети устроили для г-жи Черчилль и ее спутников, имел большой успех. Особенно громкими овациями встретили танцевальные номера. Уходя, г-жа Черчилль поздравила пионеров с тем, что у них есть возможность развивать таланты в собственном дворце. Она сказала, что провела счастливый и незабываемый час среди них, и выразила сожаление, что не может остаться дольше.
Г-жа Черчилль покинула Ленинград не с пустыми руками: заместитель председателя Ленинградского городского совета Е. Т. Федорова подарила ей набор фарфора, на котором мастера Ломоносовского фарфорового завода изобразили виды города. Глава выставки обороны Ленинграда майор Раков подарил альбом фотографий различных аспектов городской обороны. Ленинградские пионеры подарили г-же Черчилль альбом собственных рисунков. Гостья была приятно удивлена, когда, открыв альбом, нашла в нем отлично исполненный собственный портрет.
Автор: корреспондент «Московских новостей».