Высокие британские гости знакомятся с Ленинградом

На одном из снимков был изображен четырехлетний мальчик, которого нашли в июле 1942 года. Он остался один в своем доме, его отец погиб от голода, а мать попала в больницу. Мальчик представлял из себя жалкое зрелище, лишь кожа да кости. «Третья степень дистрофии и цинга», — гласила подпись под этой фотографией. Соседняя фотография того же ребенка, сделанная уже в феврале следующего года, демонстрировала значительные улучшения, а на третьей фотографии, сделанной еще через несколько месяцев, уже был запечатлен крепкий и энергичный мальчик.