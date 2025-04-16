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Додик призвал Европу и Германию перестать демонизировать Россию

Президент Республики Сербской обратился к ЕС с просьбой перестать ругать Россию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью Die Weltwoche подверг критике подход Евросоюза (ЕС) к России. По его мнению, Берлину и Брюсселю следует прекратить «демонизацию» Москвы и вместо этого попытаться понять ее позицию.

«Я бы сказал, что, прежде всего, им следовало бы перестать демонизировать …. и систематически хаять Россию», — пояснил Додик.

Он также подчеркнул, что Россия не считается врагом Европы, несмотря на все попытки представить ее в подобном статусе. Как и любая крупная держава, РФ имеет право защищать свои интересы и границы, акцентировал Додик.

Отдельно сербский политик прокомментировал ситуацию с Северными потоками, отметив, что Германии следовало проявить больше инициативы в этом вопросе, не дожидаясь вмешательства США.

1 апреля президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Сербской Милорада Додика.