Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью Die Weltwoche подверг критике подход Евросоюза (ЕС) к России. По его мнению, Берлину и Брюсселю следует прекратить «демонизацию» Москвы и вместо этого попытаться понять ее позицию.
«Я бы сказал, что, прежде всего, им следовало бы перестать демонизировать …. и систематически хаять Россию», — пояснил Додик.
Он также подчеркнул, что Россия не считается врагом Европы, несмотря на все попытки представить ее в подобном статусе. Как и любая крупная держава, РФ имеет право защищать свои интересы и границы, акцентировал Додик.
Отдельно сербский политик прокомментировал ситуацию с Северными потоками, отметив, что Германии следовало проявить больше инициативы в этом вопросе, не дожидаясь вмешательства США.
1 апреля президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Сербской Милорада Додика.