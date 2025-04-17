Что можно и нельзя делать на Иосифа Песнопевца 17 апреля на Ольховые смотрины

Православная церковь 17 апреля вспоминает святого Иосифа. В народе принято праздновать день Иосифа Песнопевца. Все дело в том, что с названного дня начинали петь журавли и сверчки. Вместе с тем есть еще одно название — Ольховые смотрины. Оно связано с тем, что 17 апреля особое внимание уделяли ольхе: осматривали дерево, заготавливали ветки и кору.