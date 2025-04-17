Что можно и нельзя делать на Иосифа Песнопевца 17 апреля на Ольховые смотрины

Православная церковь 17 апреля вспоминает святого Иосифа. В народе принято праздновать день Иосифа Песнопевца. Все дело в том, что с названного дня начинали петь журавли и сверчки. Вместе с тем есть еще одно название — Ольховые смотрины. Оно связано с тем, что 17 апреля особое внимание уделяли ольхе: осматривали дерево, заготавливали ветки и кору.
Что нельзя делать 17 апреля.
Запрещено ругаться. Не следует стирать как полотенца, так постельное белье. Предки верили, что подобное может вызвать неприятные воспоминания. А еще в указанный день не ели черный хлеб, так как это могло привести к бедности.
Что можно делать 17 апреля.
По традиции, 17 апреля ходили в церковь, молились святому, прося у него помощи в исцелении больных родственников. День подходит для того, чтобы заняться бытовыми делами. К примеру, провести генеральную уборку.
Согласно приметам, заря розового цвета предупреждает о сильном ветре. Кора, потрескавшаяся на деревьях, предвещает хорошую погоду.
Напомним, что 17 апреля у православных верующих наступил Чистый четверг: что можно и нельзя делать в указанный день.
Тем временем Мингорисполком сказал, что отопление в квартирах Минска отключат с 17 апреля.
Кстати, синоптики сказали про жару до +28 градусов в Беларуси.
А еще Минобразования Беларуси изменило условия поступления в вуз для ряда абитуриентов.