Учёные обнаружили аналог Татуина из «Звёздных войн»

Исследователи впервые планету, похожую на Татуин из киносаги «Звёздные войны», пишет Science.
Открытая астрономами планета вращается под углом 90 градусов вокруг редкой пары звёзд — коричневых карликов.
«Это первый случай, когда у нас есть убедительные доказательства того, что одна из таких “полярных планет” вращается вокруг пары звёзд», — заявили учёные.
Исследование провела команда учёных из Европейской южной обсерватории (ESO).
Аналог Татуина находится в системе 2M1510 в созвездии Весов на расстоянии 120 световых лет от Земли.
Планета получила название M1510 (AB) b. Её обнаружили «случайно», когда астрономы собирали сведения о звёздах, используя телескоп VLT.
Ранее сообщалось, что аппарат Perseverance обнаружил на Марсе «шокирующий» камень. В NASA не исключают, что он перемещён на холм Вич-Хейзел из «другого места».