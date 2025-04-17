Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верующим напомнили, какие традиции следует соблюдать в Чистый четверг

Священник Тхелидзе: Все верующие в Чистый четверг должны причаститься.

Источник: Комсомольская правда

Чистый четверг, или Великий четверг, — важный день для православных христиан. В этот день Иисус Христос установил таинство Причастия. Многие верующие отмечают этот день особым образом. Об этом KP.RU рассказал член Совета священников-блогеров — священник Альвиан Тхелидзе.

— В этот день издревле старались все причаститься: на фронте, в больнице, или в храме. Не причаститься в Чистый четверг отнюдь не нормально для христианина. Речь идет в первую очередь о духовном очищении, — сказал отец Альвиан.

Священник отметил, что многие в Чистый четверг занимаются уборкой, готовясь к Пасхе, но это не главное.

— Христос говорит, что тот, кто не причащается, «не имеет части со Мною». То есть тот, кто не участвует в таинстве Причастия, не имеет ничего общего ни с Иисусом Христом, ни с христианством, — уточнил священник.

Важно помнить, что в Страстную пятницу пост особенно строгий. В этот день можно начать готовить куличи к Пасхе, но пробовать их нельзя.