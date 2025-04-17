Колокольный созвон: Хемингуэй у Розовского и Пасха с Гергиевым в ГАБТ

Премьера спектакля по роману Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». За него автор получил Нобелевскую премию. Хемингуэй показал, какой на самом деле бывает война — грязной, кровавой, бесчеловечной. Но еще в этом романе говорится о любви, о мужестве, о самопожертвовании, о нравственном выборе и о ценности каждой человеческой жизни. Ибо живые и мертвые на войне оказываются в этаком поэтическом единении. «Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». Эта фраза, по мнению автора пьесы и режиссера-постановщика спектакля Марка Розовского, означает призыв выйти на баррикаду и пожертвовать собственной жизнью ради великой демократической идеи перед лицом фашизма.