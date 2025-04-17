Дети с кукурузой: подростки устраивают дебоши на сеансах «Minecraft в кино»

«Minecraft в кино» — сейчас самая кассовая лента 2025 года в США и вторая по сборам в мире после китайского мультика «Нэчжа». Только за 10 дней мирового проката она заработала $550 млн при бюджете в $150 млн. Фильм снят по популярной во всём мире игровой вселенной Minecraft. Разговоры об экранизации велись около 10 лет, так что для поклонников проект долгожданный. Усилила интерес к себе лента и благодаря звездному касту: Джек Блэк («Школа рока», «Любовь зла»), Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»), Дженнифер Кулидж («Американский пирог», «Белый лотос»), Эмма Майерс («Уэнсдэй»).