Дзот, да не тот: в игре Commandos: Origins переврали историю Второй мировой войны

Еще одним вольным трактованием, а точнее анахронизмом, стала реальная спецоперация «Шетландский автобус». Ее проводили норвежские военные совместно с британскими спецслужбами начиная с 1941 года. В игре операция разворачивается намного раньше — в сентябре 1940-го, — и вместо нескольких экипажей спецотрядов операцию выполняет буквально три наемника. Авторы даже неправильно указали в документах количество жертв Сопротивления в Норвегии. Как известно, число норвежцев, казненных немцами за участие в Сопротивлении, оценивается в 366 человек. Еще 39 участников движения Сопротивления умерли во время следствия от пыток. 658 политических заключенных и подпольщиков погибли в концлагерях в Норвегии, а еще 1433 умерли в концлагерях за пределами страны. В документе, который можно найти во время миссии «Операция Восторг» (Operation Rapture), указана только одна цифра — 1433.