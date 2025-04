Дзот, да не тот: в игре Commandos: Origins переврали историю Второй мировой войны

По жанру Commandos — тактика в реальном времени. Серия выходит с 1998 года и насчитывает пять игр в основной линейке, два ремастера и масштабное дополнение Commandos: Beyond the Call of Duty. Все игры серии посвящены различным эпизодам Второй мировой войны, среди них есть такие, как операция «Барбаросса» (Commandos: Behind Enemy Lines) и битва за Сталинград (Commandos 3: Destination Berlin).