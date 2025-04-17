В столице открывается Московский международный кинофестиваль

ММКФ пройдет с 17 по 24 апреля. В 2025 году фестивалю исполняется 90 лет со дня основания. Фильмом открытия станет лента «В списках не значился» режиссера Сергея Коротаева по одноименной повести Бориса Васильева. В широкий прокат в России, Белоруссии и Казахстане картина выйдет 1 мая. Фильмом закрытия ММКФ станет аргентинский фильм «Кем бы мы хотели быть» в режиссуре Алехандро Агрести.
Главный приз фестиваля — «Золотой Святой Георгий». Он присуждается лучшему фильму конкурсной программы и лауреату, внесшему вклад в мировой кинематограф. Лауреаты в семи номинациях награждаются «Серебряными Святыми Георгиями». Кроме того, на фестивале вручают почетный приз имени Константина Станиславского «Верю», почетная награда выдающимся мастерам актерского искусства была учреждена на ММКФ в 1999 году.
В программу основного конкурса вошли 12 фильмов, среди которых три российских киноленты: «Планета» Михаила Архипова, «Семейное счастье» в режиссуре Стаси Толстой и «Двое в одной жизни, не считая собаки», который снял Андрей Зайцев. Зрители также увидят фильмы «Воздушный змей» Алессандро Тонды (Италия, Бельгия), «Время жатвы» Анвара и Эмира Хассанпуров (США, Турция), «День цветения хлопка» Щин Гён Су (Республика Корея), «Для твоего же блага» Акселя Монсу (Аргентина), «Дом в огне» Дани де ла Ордена (Испания), «Мудрость кита» Ондера Шенгюла (Турция), «Нестандартное мышление» Мариано Хьютера (Аргентина), «Там, за мачтой» Мохаммада Нуруззамана (Бангладеш, Нидерланды, Германия) и «Элизиум» Прадипа Курбы (Индия). Жюри возглавит испанский продюсер и режиссер Луис Миньярро.
Докфильмы, короткий метр и «Русские премьеры».
В программу конкурса документального кино включены фильмы из РФ, Индии, Китая, Мексики, Аргентины и других стран. Россию представят две ленты: «Реверс» режиссера Ивана Твердовского и «Зимник» Юрия Дорохина. Также в программу вошли «Аутентичный Бэнд Марино» режиссера Кристобаль Джассо (Мексика), «Багджан», режиссер Джайченг Сай Дохутия (Индия, Германия), «Тетушка Ху и ее райский сад» Пань Чжици (Китай), «Прием» иранского режиссера Джафар Садеги и аргентинская картина «Дни с ней» в режиссуре Матиаса Скарваси. В жюри конкурса документального кино вошли режиссер-документалист Бруно Жорже (Бразилия) и режиссер и оператор Ирина Уральская (Россия). Председатель жюри — американский профессор, писатель, общественный деятель Питер Кузник (США).
Жюри конкурсной программы короткометражных фильмов оценит 13 картин. Среди них: «Дяденька» Ивана Ветошкина (Россия), «Известь» Сантьяго Дульсе (Аргентина), «Кто пустил дикого осла на свободу?» Никиты Лохматова (Россия), «После отца» иранского режиссера Нушина Мераджи и другие.
В конкурсе «Русские премьеры» представлены семь фильмов. В программу вошли «Мужу привет» режиссера Антона Маслова, «Почтарь» Андрея Разенкова, «Бесконечный апрель» Антона Бутакова, «Волки» Михаила Кулунакова, «Легенды наших предков» Ивана Соснина, «Самозванцы» Марии Рейзен и «Туда» в режиссуре Ивана Петухова.
О фестивале
Московский международный кинофестиваль включает в себя основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, конкурс «Русские премьеры», внеконкурсные программы (в том числе «Свободная мысль», «Программа документального кино», «Специальные показы», «Черно-белый мир»), ретроспективные показы, программу «Шорт сет».
В рамках ММКФ также пройдет фестиваль БРИКС, в его программе — полнометражные фильмы из России, Китая, Ирана, Индии, Египта и других стран. Среди них — «Ненормальный» режиссера Ильи Маланина (Россия), «Шаг к мечте: раз и навсегда» режиссера Дун Чэнпэна (Китай), «После ухода» режиссера Реза Неяти (Иран), «Примитив» режиссера Амитаба Чатерджи (Индия), «Жокей пустыни» режиссер Абу Бакра Шауки (Саудовская Аравия, Египет) и другие ленты.
Московский международный кинофестиваль — второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. ММКФ впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.