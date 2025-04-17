«Арсенал» выбил «Реал» из Лиги Чемпионов

В первом матче лондонский клуб победил 3:0 благодаря дублю Деклана Райса и голу Микеля Мерино. В полуфинале «Арсенал» сыграет с «Пари Сен-Жермен», за который выступает россиянин Матвей Сафонов. Во втором полуфинале испанская «Барселона» сыграет с миланским «Интером».