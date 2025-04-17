«Арсенал» выбил «Реал» из Лиги Чемпионов

«Арсенал» обеспечил себе проход в полуфинал ЛЧ в первом матче.
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» выбил мадридский «Реал» из розыгрыша Лиги Чемпионов. Четвертьфинальный матч закончился со счетом 1:2, по итогам двухматчевого противостояния в полуфинал вышла английская команда.
Счет в матче открыл «канонир» Букайо Сака на 65 минуте. А уже через две минуты Винисиус забил ответный мяч. На 90+3 минуте голом отметился игрок лондонской команды Габриэл Мартинелли.
В первом матче лондонский клуб победил 3:0 благодаря дублю Деклана Райса и голу Микеля Мерино. В полуфинале «Арсенал» сыграет с «Пари Сен-Жермен», за который выступает россиянин Матвей Сафонов. Во втором полуфинале испанская «Барселона» сыграет с миланским «Интером».