Календарь на 17 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

17 апреля свой профессиональный праздник отмечают в России ветераны МВД, а в мире празднуют День денег. У православных сегодня один из важнейших дней подготовки к Пасхе — Чистый четверг, когда принято устраивать большую предпраздничную уборку и печь куличи. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 17 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 17 апреля.
* ~День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск~
Неофициальный профессиональный праздник, посвященный ветеранам МВД России. Он был учрежден в честь 20-летия создания Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, и отмечается с 2011 года, но не закреплен на государственном уровне. В этот день принято поздравлять вышедших на пенсию и уволенных в запас сотрудников МВД, а также ветеранов боевых действий, служивших в органах внутренних дел. В Москве традиционно возлагают венки к памятнику сотрудникам внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, на Трубной площади.
* ~Международный день денег~
Точно неизвестно, кто именно учредил этот праздник, однако сегодня он считается всемирным. К этой дате школы и вузы приурочивают мероприятия по повышению финансовой грамотности, а музеи проводят тематические экскурсии. Цель даты — не только подчеркнуть важность денег, но дать повод задуматься — какую роль они играют в вашей жизни, как именно вы их зарабатываете и не стали ли вы их рабом.
* ~Всемирный день гемофилии~
Эта дата призвана привлечь внимание к людям, страдающим от проблем свертываемости крови. Еще недавно этот недуг считался смертельным. Небольшие повреждения кожи вызывали неукротимые кровотечения. Как правило, больные погибали еще в детстве. Сегодня благодаря лекарственной терапии люди с гемофилией могут вести полноценную жизнь. Праздник отмечается при поддержке Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения.
* ~Акция «Марш парков»~
В 1995 году Россия впервые присоединилась к международной общественной акции «Марш парков». Ее задача — привлечь внимание людей к важности сохранения заповедников, природных парков, заказников, а также других особо охраняемых природных территорий. 17 апреля в заповедниках проходят дни открытых дверей, различные познавательные мероприятия и мастер-классы.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 апреля в других странах.
День эспрессо — Италия. В этой стране — настоящий культ эспрессо. Ароматный, крепкий, тягучий напиток изобрели итальянцы. Его пьют в любое время дня, отдельно от приемов пищи. Этот праздник — отличный повод побаловать себя чашечкой кофе.
День сырных шариков — США. Американцы обожают сырные шарики. Основные ингредиенты этого блюда — сыр чеддер, сливочный сыр, зеленый лук и специи. Ингода шарики посыпают орехами пекан. 17 апреля в США принято готовить сырные шарики дома, обедать ими в кафе, угощать друзей и знакомых.
День независимости — Сирия. Это один главных государственных и национальных праздников в стране. Его второе название — День эвакуации. Праздник учрежден в честь 17 апреля 1946 года, когда оккупационные французские войска покинули Сирию и она обрела свободу.
Религиозные праздники 17 апреля.
* Великий четверг Страстной седмицы (Чистый четверг).
Великий или, как его еще называют, Чистый четверг выпадает в 2025 году на 17 апреля. Это четвертый день Страстной недели, когда христиане вспоминают несколько важнейших библейских событий. В Великий четверг Иисус пригласил апостолов на Тайную вечерю, во время которой установил таинство Евхаристии. А еще в этот день Иуда совершает предательство. Он приводит к Мессии римских легионеров, и те заключают Христа под стражу.
На Руси в Чистый четверг полагалось тщательно убирать перед Пасхой весь дом и ходить в баню самому — отсюда и народное название этого дня. Также в последний четверг перед Пасхой хозяйки пекли куличи, протирали творог для творожной пасхи, красили яйца.
* День памяти преподобного Иосифа Песнописца.
Этот святой родился в Сицилии в семье благочестивых христиан. Вдохновленный их примером, Иосиф решил посвятить себя Богу и в 15 лет ушел в монастырь. Со временем он был посвящен в сан пресвитера. На долю преподобного Иосифа выпало множество испытаний. В период иконоборческих гонений его схватили и заключили в темницу. На протяжении шести лет он мужественно переносил все лишения. В рождественскую ночь 820 года ему явилось видение святителя Николая Мирликийского, после чего по преданию оковы спали с него, двери темницы открылись и Иосиф оказался на свободе. Второй раз святой пострадал от ереси при императоре Феофиле. Несмотря на все испытания он дожил до глубокой старости.
* День памяти Иконы Богородицы «Геронтисса».
Точных данных, как именно возникла Икона Богородицы «Геронтисса» нет. Согласно преданию, в 1361 году ее передал в греческий монастырь Пантократор император Византии Алексей I Комнин. С этим святым образом связано множество чудес. Так, например, в XVII веке во время сильного голода из кувшина в кладовой стал литься елей. С давних времен прихожане получали у иконы исцеление от различных болезней. Списки образа разошлись по всему православному миру.
Народные праздники и приметы 17 апреля.
* Иосиф Песнопевец.
С давних времен православная церковь чтит память преподобного Иосифа Песнопевца. С именем этого святого в народе связано много примет и традиций. Именно в день памяти преподобного Иосифа в полях начинали петь сверчки. Из теплых краев прилетали журавли. Считалось, что это окончательно дает зиме от ворот поворот, и крестьяне принимались готовиться к лету.
В этот день было принято лечить больную спину необычным методом. Увидев журавля в первый раз, полагалось тут же лечь на землю и семь раз перевернуться с одного бока на другой.
* Приметы.
Если на кустах ольхи много «сережек» — урожай овса будет очень богатым.
Ольха выпустила листья, а береза еще не успела — лето будет дождливым.
Птицы громко запели — весна будет теплой.
Низкие, тяжелые облака — к сильному похолоданию.
Какие исторические события произошли 17 апреля.
* 1610 год — английский исследователь Генри Гудзон вышел в плавание: вскоре он откроет Гудзонов залив.
Дни рождения и юбилеи 17 апреля.
* В 1598 году родился Джованни Баттиста Риччоли — итальянский астроном, один из первых составителей карты Луны.
Кто отмечает дни рождения.
* 66 лет исполняется Шону Бину — британскому актеру, лауреату премии «Эмми».