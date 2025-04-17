Иностранцам станет сложнее получить ВНЖ России

Упрощенно ВНЖ смогут получить иностранные специалисты всего 29 профессий.
Минтруд значительно сократил для иностранцев список профессий, позволяющих получить вид на жительство в упрощенном порядке. Этот список был урезан с 203 до 29 профессий. Приказ опубликован на портале правовой информации.
«В список вошли инженеры, программисты, судовые трубопроводчики, слесари и ряд других», — указано в документе. Таким образом, список профессий, дающих возможность в упрощенном порядке получить ВНЖ, сократился на 174.
Законопроект разрабатывался еще в марте. Первоначально предполагалось, что в перечень войдет 31 специальность, пишет «Царьград».