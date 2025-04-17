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Иностранцам станет сложнее получить ВНЖ России

Минтруд значительно сократил для иностранцев список профессий, позволяющих получить вид на жительство в упрощенном порядке. Этот список был урезан с 203 до 29 профессий. Приказ опубликован на портале правовой информации.

Упрощенно ВНЖ смогут получить иностранные специалисты всего 29 профессий.

Минтруд значительно сократил для иностранцев список профессий, позволяющих получить вид на жительство в упрощенном порядке. Этот список был урезан с 203 до 29 профессий. Приказ опубликован на портале правовой информации.

«В список вошли инженеры, программисты, судовые трубопроводчики, слесари и ряд других», — указано в документе. Таким образом, список профессий, дающих возможность в упрощенном порядке получить ВНЖ, сократился на 174.

Законопроект разрабатывался еще в марте. Первоначально предполагалось, что в перечень войдет 31 специальность, пишет «Царьград».