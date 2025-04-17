На следующей неделе курс рубля протестирует новую границу. Сколько будут стоить доллар, евро и юань

В последние семь дней наблюдается высокая корреляция курса рубля с ценами на нефть. Котировки нефти марки Brent развернулись в прошлую среду после того, как администрация Трампа отложила введение масштабных пошлин на 90 дней для более чем 75 стран. В тот торговый день рубль прервал свою девальвацию и укрепился на текущий момент уже на 4,2% по отношению к американской валюте. Ещё один фактор, оказывающий влияние на рубль, — это ослабление самого доллара на фоне торговых войн. Индекс DXY на днях обновил свои минимумы за три года. Такое мнение высказал аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.