В Эрмитаж привезут шедевр Кандинского из Екатеринбурга

Художник отправился учиться в Мюнхен, в 1900 году поступил в местную Академию художеств, где учился у Франца фон Штука. С начала XX века Кандинский не переставал путешествовать, был в Италии, Франции, Северной Африке, бывал в Одессе и Москве. Участвовал в выставках объединения «Бубновый валет» и постепенно перешел от фигуративной живописи к абстракции. С начала карьеры художника Кандинского всегда что-то не устраивало, и наконец он нашел «то самое» почти на пороге Первой мировой. В 1911 году Кандинский написал свой знаковый трактат «О духовном в искусстве». Он много рассуждал о цвете и ритме, его живопись вообще очень музыкальна (вспомним, что у него было также музыкальное образование).