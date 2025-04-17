В Эрмитаж привезут шедевр Кандинского из Екатеринбурга

Собрание русского авангарда — гордость уральского музея, а работа, которая приедет в Эрмитаж, — настоящая жемчужина. Василий Кандинский (1866−1944) — человек удивительной судьбы: он происходил из купеческой семьи, в детстве много путешествовал по России и Европе, пока семья не осела в Одессе. Там будущий художник получил художественное и музыкальное образование, однако продолжил обучение на юрфаке Московского университета. И, возможно, благополучно шел бы по этой стезе, но в 1896 году в Москве прошла выставка импрессионистов. Кандинский так впечатлился «Стогом сена» Клода Моне, что уже в достаточно зрелом возрасте решил покориться своей «безнадежной любви к живописи».
Художник отправился учиться в Мюнхен, в 1900 году поступил в местную Академию художеств, где учился у Франца фон Штука. С начала XX века Кандинский не переставал путешествовать, был в Италии, Франции, Северной Африке, бывал в Одессе и Москве. Участвовал в выставках объединения «Бубновый валет» и постепенно перешел от фигуративной живописи к абстракции. С начала карьеры художника Кандинского всегда что-то не устраивало, и наконец он нашел «то самое» почти на пороге Первой мировой. В 1911 году Кандинский написал свой знаковый трактат «О духовном в искусстве». Он много рассуждал о цвете и ритме, его живопись вообще очень музыкальна (вспомним, что у него было также музыкальное образование).
В том же году вместе с Францем Марком Кандинский основал общество «Синий всадник», которое стало одним из самых заметных в Германии объединений авангардистов. Его искусство сформировалось благодаря большой мыслительной работе, и в теории художник делил абстракции на «импрессии», «импровизации» и «композиции». При этом, несмотря на теоретическую нагрузку, отход от предметности и фигуративности, предполагал работу с эмоциями и ощущениями зрителя (в отличии от искусства старых мастеров, композиции которых, как правило, предполагали некое повествование).
С началом Первой мировой Кандинский вернулся в Москву, именно с этим периодом связана «импровизация» под номером 217. Ее впервые показали на выставке «От импрессионизма до беспредметности» в Музее изобразительных искусств на Волхонке в феврале 1919 года. О том, что именно вы видите на картине, какие образы и ассоциации она пробуждает, вы сможете подумать возле оригинала.
Какое-то время Василий Кандинский преподавал во ВХУТЕМАСе, но в 1921 году выехал в Германию, где работал в «Баухаузе», а когда в 1933 году к власти пришли нацисты, Кандинский эмигрировал в Париж.
Работу Василия Кандинского «Импровизация № 217. Серый овал» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств можно будет увидеть с 19 апреля по 21 сентября 2025-го в зале № 443 Главного штаба. 0+