В Госдуме разработали проект о работе медиков в частных медучреждениях

«В целях реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинская организация, не входящая в государственную или муниципальную систему здравоохранения, а также индивидуальный предприниматель, оказывающий платные медицинские услуги в соответствии с договором, вправе заключать трудовой договор с лицом, получившим высшее медицинское образование за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов РФ, местных бюджетов, только при условии наличия у такого лица общего трудового стажа не менее 1 года в медицинской организации, входящей в государственную или муниципальную систему здравоохранения…», — сказано в проекте закона.