«Мы чувствуем, что не одни»: семья из США поделилась впечатлениями от жизни в России

«У меня маленькая дочка, ей два с половиной года. И, честно говоря, в России очень хорошие условия для воспитания детей… Здесь действительно оказывается помощь семьям, и это разительно отличается от того, к чему я привык в Штатах. Здесь, в России, мы чувствуем, что не одни», — поделился Эрик Пичони.