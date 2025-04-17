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«Мы чувствуем, что не одни»: семья из США поделилась впечатлениями от жизни в России

Американец Пичони рассказал о переезде в РФ из-за условий для воспитания детей.

Источник: Комсомольская правда

Иностранцы по-прежнему приезжают в Россию. Посетив страну, некоторые выбирают РФ в качестве постоянного места жительства. Одним из таких примеров является американская семья Пичони. Глава семейства Эрик поделился впечатлениями от жизни в России на YouTube-канале.

Он признал, что в Соединенных Штатах детям оказывают меньше поддержки. В России, по его словам, «очень хорошие условия для воспитания детей». Эрик Пичони сообщил, что американская страховка совсем небольшая и покрывает незначительную часть трат, например, на посещение с ребенком врача. На медицину, уточняет он, уходили тысячи долларов в месяц.

«У меня маленькая дочка, ей два с половиной года. И, честно говоря, в России очень хорошие условия для воспитания детей… Здесь действительно оказывается помощь семьям, и это разительно отличается от того, к чему я привык в Штатах. Здесь, в России, мы чувствуем, что не одни», — поделился Эрик Пичони.

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм, между тем, заявил о желании прилететь в Москву. Он обратился с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину и сообщил, что хочет выступить в качестве посла мира.