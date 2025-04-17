Тайна пяти драконов: Почему в Китае стали умирать учёные, разрабатывающие ИИ для военных

Ему было всего 38 лет. О его характере и понимании избранного пути говорит уже тот факт, что в 18 лет он поступил в Национальный университет оборонных технологий (NUDT). Самое поразительное, что это абсолютно не помешало ему несколько лет спустя благополучно отучиться в Гарварде и Университете Айовы. Он освоил там тонкости статистики и высокотехнологичных вычислений, а впоследствии стал главным специалистом по искусственному интеллекту для китайского оборонного сектора — руководил внедрением технологий ИИ в процесс военных учений. При нём была создана платформа симуляций боевых действий War Skull I и её обновлённая версия War Skull II, которую успешно используют при обучении бойцов Народно-освободительной армии Китая.