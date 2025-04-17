Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

Напомним, что в других четвертьфиналах «Астон Вилла» одержала победу 3:2 над ПСЖ, но по сумме двух матчей (4:5) уступила парижанам. «Боруссия» Дортмунд обыграла «Барселону» 3:1, однако после поражения 0:4 в первой игре не смогла пройти дальше.