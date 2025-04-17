Как вкусно приготовить борщ: топ-7 рецептов с фото

Секрет ярко-красного борща — лимонный сок или уксус, который добавляется к свёкле при пассеровании. Кислоту стоит добавлять к свёкле сразу, когда она ещё не совсем обработана термически. Также при обжарке свёклы можно добавить к ней сахар — от него свёкла зарумянится. То же самое сделает и небольшая ложка сливочного масла — поэтому свёклу многие хозяйки пассеруют именно на нём, при этом добавляя кислоту. Свёклу важно не держать долго на сковороде и помещать в борщ ближе к концу варки. Насыщенности цвету борща добавит и свекольный сок.