Как вкусно приготовить борщ: топ-7 рецептов с фото

Борщ — одно из самых популярных и любимых русских блюд. Свой рецепт есть, наверное, в каждом доме. Его готовят горячим и холодным, с самыми разными добавками. Мы попробовали собрать самые популярные и лучшие домашние рецепты.
Как выбрать мясо для борща.
От мяса в борще зависит очень многое. Лучшим вариантом будет говядина на кости — это даст наваристый бульон. Грудинка на кости даст оптимальное соотношение мяса и жира.
Говядина должна иметь насыщенный красный цвет. Слишком тёмный или коричневый оттенок может указывать на то, что мясо несвежее. Нельзя брать зеленоватое или сероватое мясо: такой цвет говорит о его порче. Вырезку и филе использовать не стоит. Они могут ухудшить вкус бульона, а при варке стать жёсткими.
Топ-7 рецептов по приготовлению борща.
Традиционный (классический) борщ.
Традиционный борщ готовится на говядине на косточке.
Ингредиенты:
Говядина на косточке — 1 шт. Картофель — 3 шт. Свёкла — 2 шт.1 луковица1 средняя морковьСвежие или рубленые помидоры — 2 шт. Красный болгарский перец — 1 шт. Сок одного лимонаЧеснок — 2−3 зубчикаКапуста свежая или квашеная — 0,25 кочанаМаслины или оливки — по вкусуЛавровый лист, соль, перец, свежая зелень — по вкусу.
Налить в кастрюлю воды, положить мясо, поставить на огонь. Варить, снимая пену. Через три минуты после закипания отвар слить, мясо промыть и заново залить водой. Поставить варить на час-полтора. За пять минут до готовности добавить перец горошком и лавровый лист. После варки снять мясо с косточки, нарезать и поместить в бульон.
Очистить картофель и нарезать кубиками. Отправить в кипящий бульон. Очистить и нарезать лук, натереть морковь, измельчить болгарский перец. Обжарить их на сковороде до золотистого цвета, посолить по вкусу. Снять зажарку со сковороды, отправить в бульон.
Очистить и натереть свёклу. Отправить на сковородку. Добавить сок лимона, томатную пасту или нарезанные помидоры, тушить 2−3 минуты. Важно не передержать. Отправить вариться в бульон.
Следом сразу добавить в отвар нашинкованную капусту. Если она молодая, отправить её вариться сразу после картошки. Если капуста квашеная — опустить её в последнюю очередь. Варить 5−7 минут.
Посолить и поперчить по вкусу. Добавить рубленую зелень, маслины или оливки и измельчённый чеснок. Дать борщу настояться не менее десяти минут.
Постный борщ.
Вариант борща без мяса подойдёт в пост или тем, кто соблюдает диету.
Ингредиенты:
Свёкла — 2 шт. Морковь небольшая — 2 шт. Картофель — 2 шт.1 луковицаКапуста — 0,5 кочанаПомидор — 2 шт. Чеснок — 2−3 зубчикаСоль, сахар, лист лавровый, уксус — по вкусу.
Очистить картофель и нарезать его кубиками, нашинковать капусту. Очистить лук, натереть морковь. Вскипятить в кастрюле воду, опустить туда картофель. Разогреть сковороду, обжарить лук и морковь. Отправить их вариться.
Добавить в сковороду половину натёртой свёклы, уксус и сахар. Перемешать, уменьшить огонь до минимума и тушить 10 минут. Оставшуюся свёклу сложить в миску, залить кипятком, добавить 1 ч.л. уксуса и дать настояться. Получившийся свекольный сок потребуется в конце приготовления.
Припустить и нарезать помидоры. Добавить их в сковороду с овощами, посолить, поперчить по вкусу, накрыть крышкой и тушить ещё 5−7 минут. Переложить тушёные овощи в кастрюлю с картофелем и водой. Поместить нашинкованную капусту, варить около 10 минут. Добавить лавровый лист и свекольный сок. Увеличить огонь, довести постный борщ до кипения, аккуратно снять шумовкой пену.
Холодный борщ (свекольник).
Свекольником называют холодный суп а-ля борщ. Его обычно готовят летом.
Ингредиенты:
Свёкла — 500 гЛук — 2 шт. Морковь — 1−2 шт. Картофель — 2 шт. Чеснок — 3 зубчикаЛимонный сок — 4 ст. ложкиЛавровый лист, перец горошком, соль, зелень — по вкусу.
Свёклу очистить, разрезать на несколько частей. Залить двумя литрами воды. Отварить до готовности. Вынуть, охладить и натереть на тёрке. Измельчить чеснок, лук, натереть морковь. Картофель очистить и нарезать кубиками.
Свекольный отвар вскипятить, выложить туда картофель. Обжарить лук и морковь. Поместить зажарку к картофелю. Следом добавить свёклу и чеснок, лимонный сок. Посолить, поперчить. Накрыть крышкой и варить на слабом огне 5−7 минут. Подавать охлаждённым.
Борщ из курицы.
Классическим борщом не считается, но является хорошей альтернативой борщу мясному и варится быстрее, чем он.
Ингредиенты:
Куриные окорочка или тушкаСвёкла — 2 шт.1 луковица1−2 морковиКартофель — 3 шт. Капуста — 0,5 кочанаСвежие помидоры — 2 шт. (или томат-паста)Сок одного лимонаЧеснок 2−3 зубчикаСоль, перец, зелень, приправы — по вкусу.
Окорочка промыть, если это тушка — очистить от излишков жира. Залить холодной водой, довести до кипения, снимая пену. Убавить огонь, посолить, накрыть крышкой и варить до готовности 30−40 минут.
Очистить картофель и нарезать кубиками. Очистить лук, натереть морковь, очистить и натереть свёклу, припустить и измельчить помидоры.
Выложить из бульона курицу, поместить туда вариться картофель. Обжарить лук с морковью, потом тоже отправить вариться. Выложить свёклу на сковородку, добавить лимонный сок и томаты, тушить не более чем пять минут. Выложить в кастрюлю с остальными ингредиентами. Проварить 5−7 минут, далее поместить в отвар нашинкованную капусту, посолить и поперчить, добавить приправы. Варить пять минут. Поместить чеснок, измельчённую варёную курицу и нашинкованную зелень. Дать настояться.
Борщ черниговский.
Один из рецептов борща с фасолью. Отличается густотой и насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
Мясо с косточкой — 500 гКартофель — 400 гКапуста белокочанная — 400 гСвёкла — 350 гНебольшой кабачок — 1 шт. Фасоль белая сухая — 0,5 стаканаПомидоры — 400 гТоматная паста — 2 ст. ложкиКорень петрушки — 1 шт. Морковь — 1 шт.1 луковицаЯблоко свежее кислое — 1 шт. Сок одного лимонаМасло сливочное или смалец — 70 гСоль, перец, лавровый лист — по вкусу.
Фасоль замочить заранее и отварить. Отвар не выливать. Поставить мясо вариться на огонь, довести его до кипения, снять пену, варить с приоткрытой крышкой полтора часа.
Очистить картофель и нарезать кубиками. Очистить свёклу, лук и корень петрушки. Свёклу, морковь, корень, капусту и кабачок мелко нашинковать или натереть. Лук нарезать мелкими кубиками. Яблоко очистить и также натереть. Помидоры припустить и натереть.
На половине жира тушить, помешивая, свёклу 10 минут, добавить лимонный сок и томатную пасту и потушить ещё. На второй половине жира обжарить лук, морковь и корень петрушки, добавить к ним кабачок и прожарить пять минут.
В кипящий бульон поместить картофель и, как только он закипит, добавить капусту. Варить 10−15 минут. Добавить фасоль с отваром, обжаренные овощи, яблоко, помидоры, тушёную свёклу, соль по вкусу и варить 10 минут. В конце посыпать нарубленной зеленью. Дать борщу настояться и подавать со сметаной.
Борщ русский с квашеной капустой и грибами.
Борщ на грибном бульоне — рецепт, также подходящий для постного меню.
Ингредиенты:
Сухие грибы — 100 гСвёкла средняя — 2 шт. Капуста квашеная — 300 гМорковь — 2−3 шт.1 луковицаПомидоры — 2 шт. (или томат-паста)Картофель — 2 шт. Сок половины лимонаМаслины или оливки, соль, перец, приправы — по вкусу.
Грибы замочить на 1−2 часа, процедить воду. Грибы промыть, залить процеженной водой, довести до кипения, отварить до мягкости на небольшом огне. Готовые грибы нарезать кусочками или соломкой.
Очистить и нарезать картошку, лук, натереть морковь и свёклу, нашинковать капусту. Выложить свёклу на разогретую сковороду, добавить лимонный сок и помидоры, протушить около пяти минут. На другой сковороде обжарить лук и морковь, добавить к ним нарезанные грибы и ещё несколько минут подержать на огне.
В кипящий грибной бульон поместить картофель, довести до кипения. Вложить квашеную капусту с небольшим количеством рассола, лук, морковь, грибы, маслины или оливки по желанию, в последнюю очередь — свёклу, посолить и добавить приправы. Проварить всё 5−7 минут. Подавать с чёрным хлебом и сметаной.
Борщ с ботвой (ботвинья).
Борщ со свекольной ботвой — классический летний рецепт русской кухни.
Ингредиенты:
Свёкла — 2 шт. Свекольные листья — 150 гКапуста — 300 гКартофель — 2−3 шт.1 морковьПомидоры — 2 шт. Картофель — 2 шт.1 луковицаСок половины лимона или 1 ст. ложка уксусаСоль, перец, приправы по вкусу.
Капусту нашинковать, картофель очистить и нарезать кубиками. В глубокую кастрюлю налить воды, поставить на огонь, довести до кипения и добавить капусту и картофель. Перемешать и варить 10 минут. Лук очистить и измельчить, морковь натереть. Помидоры припустить и также измельчить.
Обжарить лук и морковь, добавить к ним помидоры и поджарить ещё. Поместить в кастрюлю с водой. Свёклу очистить и натереть, поставить тушиться на сковородку и добавить лимонный сок. Ботву тщательно промыть, нарезать и добавить к свёкле. Тушить на медленном огне под крышкой в течение 10 минут. Выложить в суп, добавить соль, приправы и перемешать. Варить ещё 5 минут. Посыпать свежей зеленью. При подаче положить в тарелку половину варёного яйца.
Как сделать борщ ярко-красным: хитрости шеф-повара.
Секрет ярко-красного борща — лимонный сок или уксус, который добавляется к свёкле при пассеровании. Кислоту стоит добавлять к свёкле сразу, когда она ещё не совсем обработана термически. Также при обжарке свёклы можно добавить к ней сахар — от него свёкла зарумянится. То же самое сделает и небольшая ложка сливочного масла — поэтому свёклу многие хозяйки пассеруют именно на нём, при этом добавляя кислоту. Свёклу важно не держать долго на сковороде и помещать в борщ ближе к концу варки. Насыщенности цвету борща добавит и свекольный сок.
Польза борща.
Множество овощей в борще насыщают организм клетчаткой. Свёкла содержит вещества, которые правильно настраивают работу кишечника. В капусте имеются витамины группы В, витамины С и K. В чесноке и помидорах много антираковых веществ. Мясной бульон стимулирует пищеварение, способствует восстановлению сил, особенно после болезней и операций, устраняет дефицит железа, укрепляет сердце и сосуды.