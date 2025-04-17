На Пушкинской площади в Москве в четверг временно закроют движение

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Движение в районе Пушкинской площади в Москве будет временно закрыто с 14.30 четверга до 01.00 пятницы в связи с проведением Московского международного кинофестиваля.
Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства, с 14.30 четверга до 01.00 пятницы для проезда закроют участки: в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара и на улице Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка.
Кроме того, одну крайнюю полосу закроют для движения транспорта на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка.
Также на участках Большого переулка и Пушкинской площади будет временно запрещена парковка с 00.01 четверга до окончания мероприятия.