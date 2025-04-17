На Пушкинской площади в Москве в четверг временно закроют движение

Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства, с 14.30 четверга до 01.00 пятницы для проезда закроют участки: в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара и на улице Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка.